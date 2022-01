Американский телеканал CNN обозначил Харьков российским городом

КИЕВ. 26 января. УНН. Американский телеканал CNN 25 января в прямом эфире обозначил Харьков российским городом, информирует УНН.

Детали

В 20-секундном сюжете про военные учения РФ в правом верхнем углу было написано "Харьков, Россия".

Breaking news: CNN cedes Kharkov (Kharkiv), Ukraine to Russia!



Well, at least on the map.



CNN geography strikes again!



