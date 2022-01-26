Новости: Новости Мира
26 января 2022, 05:50 • Виктория Данильченко • 21960
Американский телеканал CNN обозначил Харьков российским городом
КИЕВ. 26 января. УНН. Американский телеканал CNN 25 января в прямом эфире обозначил Харьков российским городом, информирует УНН.
Детали
В 20-секундном сюжете про военные учения РФ в правом верхнем углу было написано "Харьков, Россия".
Breaking news: CNN cedes Kharkov (Kharkiv), Ukraine to Russia!— Nina Byzantina (@NinaByzantina) January 25, 2022
Well, at least on the map.
CNN geography strikes again!
pic.twitter.com/qmgFeGZTST
Напомним
Французский телеканал France Télévisions в видеосюжете о ситуации на востоке Украины изобразил на карте временно оккупированный Крым как часть российской территории.
Источник: УНН
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