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Американский телеканал CNN обозначил Харьков российским городом

Американский телеканал CNN обозначил Харьков российским городом

КИЕВ. 26 января. УНН. Американский телеканал CNN 25 января в прямом эфире обозначил Харьков российским городом, информирует УНН.

Детали

В 20-секундном сюжете про военные учения РФ в правом верхнем углу было написано "Харьков, Россия".

Напомним

Французский телеканал France Télévisions в видеосюжете о ситуации на востоке Украины изобразил на карте временно оккупированный Крым как часть российской территории.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Харьков и Харьковская область
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