26 января – Международный день таможенника

КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Всемирный день экологического образования, День Австралии, Ермилов день или День памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских, информирует УНН.

Международный день таможенника

В этот день сотрудники таможенной службы проводят расчеты, подводят итоги работы за прошлый год и составляют новые планы на следующий.

Дату празднования выбрали не случайно. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая конференция, посвященная совету таможенного сотрудничества. Организация была создана годом ранее согласно специальной конвенции. На первой конференции были представители из 17 стран Европы. 27 января утвердили конвенцию о сотрудничестве таможенных служб.

С 1983 года День таможенника начали праздновать регулярно.

1994 года совет таможенного сотрудничества получил новое название — Всемирная таможенная организация.

Украина входит в состав Всемирной таможенной организации и присоединилась к празднованию праздника 1992 года.

День работника контрольно-ревизионной службы Украины

В этот день в Украине свой профессиональный праздник каждый год отмечают ревизоры и аудиторы.

В 1993 году был подписан Закон "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине".

Как один из органов исполнительной власти государственно контрольно-ревизионная служба контролирует бухгалтерскую документацию, финансовый учет и отчеты в государственных организациях Украины. ГКРС также следит за состоянием финансового баланса и достоверностью отчетов о расходах государственных средств. Услуги работников государственного подразделения необходимы прежде всего органам управления и бюджетным учреждениям для проверок расходов денег, поступивших из украинской казны.

Всемирный день экологического образования

День был учрежден в 1972 году в Стокгольме на семинаре ООН. Но именно после проведения Международной конференции по окружающей среде в Белграде в 1975 году и издания специальной Белградской хартии экообразования, торжество утвердили на официальном уровне. Традиционно в праздновании мероприятия принимают участие все граждане европейских стран, выходя на уборку дворов и улиц.

День Австралии

День посвящен колонизации Австралии европейцами. Именно 26 января 1788 года капитан Филипп из 730 осужденными на корабле пришвартовался к берегам бухты Сиднея и поднял британский флаг над первой созданной колонии на территории Австралии. Крупнейший город Австралии был назван в честь виконта Сиднея, который отдал приказ отправить флот для исследования новых земель.

День Австралии празднуют на государственном уровне значения. Уже в XX веке все колонии объединили и образовали Австралийский Союз, который есть и сейчас. С 1994 года День Австралии стал официальным государственным праздником и выходным днем. В то же время туземные австралийцы считают 26 января Днем вторжения или Днем траура.

Ермилов день или День памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских

Ермилов день напоминает о мученической смерти товарищей, которые были осуждены за христианские взгляды.

Ермило служил дьяконом в городе Сигнидунум. За свою открытую христианскую позицию его бросили в темницу. Он долгое время подвергался пыткам. Это не заставило мученика отречься от веры Господней, за что правитель города, который был ярым язычником, приказал утопить Ермила в Дунае. Стратоник, друг Ермила и надзиратель темницы, боялся потерять должность на службе, поэтому проповедовал христианство тайно от власти. Наблюдая воочию страдания товарища, он не смог сдержать слез, чем и выдал себя и принял мученическую смерть вместе с Єрмилом.

Мощи святых лежат в Софийском храме Константинополя.

Именины

День ангела сегодня празднуют: Єрмил, Никифор, Максим, Ефим, Яков, Афанасий, Петр.