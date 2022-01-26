В Ливане неизвестные напали на миротворцев ООН

КИЕВ. 26 января. УНН. Неизвестные совершили нападение на миротворцев ООН, которые патрулировали на юге Ливана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Детали

Как отметили, один миротворец получил ранение во время перехвата их автомобилей, два из которых нападавшие уничтожили.

Военнослужащим Вооруженных сил Ливана, которые прибыли на место происшествия, удалось урегулировать ситуацию.

Во время нападения миротворцы находились не на частной территории, а на общественной дороге. Согласно резолюции, миротворцы ООН имеют полную свободу передвижения в регионе своей деятельности.

“Нападения на женщин и мужчин, которые служат установлению мира, считают преступлением по международным и ливанским законодательством”, — заявил представитель миротворческой миссии ООН в Ливане Андрея Тененті.

Он призвал власти Ливана расследовать этот инцидент и привлечь к ответственности его организаторов.

Напомним

В декабре 2021 года семеро миротворцев ООН погибли в результате взрыва в Мали.