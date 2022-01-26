Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,67 0,2909  EUR: 32,30 0,2427 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
5655

Коронавирусом в мире заболело почти 360 млн людей

Коронавирусом в мире заболело почти 360 млн людей

КИЕВ. 26 января. УНН. По состоянию на утро в мире COVID-19 заболело почти 360 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире коронавирусом инфицировано 359 345 044 людей, выздоровело 284 623 070. Количество умерших возросло до 5 634 644.

Лидеры по количеству инфицированных

Странами с наибольшим количеством больных коронавирусом остаются: США, Индия, Бразилия, Великобритания, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия.

Лидеры по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей зафиксировано: в США, Бразилии и Индии.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 3 889 488 случаев заражения COVID-19, из них 99 443 — летальные.

Напомним

Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор инфицированных этим вирусом было обнаружено в 188 странах мира.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, мир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.