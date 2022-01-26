Подсолнечное масло за год подорожало на 85%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости

КИЕВ. 26 января. УНН. Стоимость подсолнечного масла в течение года выросла на 85%. Цены на этот и ряд других продуктов продолжат расти. Об этом, как сообщает УНН, заявляют в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Детали

Падение объемов мирового производства масличных культур в 2020 г. повлекло стремительный рост мировых цен на масло и шрот, что нашло свое отражение на внутреннем продовольственном рынке, где цена на подсолнечное масло выросла на 85%. В начале января 2022 года оно стоило в среднем 61,43 грн/л. Ожидается постепенное увеличение отпускной цены семян подсолнечника, что отразится на росте цены подсолнечного масла. По расчетам ученых Института аграрной экономики, до августа 2022 года этот вид агропродукции может подорожать в пределах 20 % - до 75 грн/л.

Гречневая крупа в начале января 2022 года против соответствующего периода прошлого года подорожала на 27,6 % - до 47,77 грн/кг, ячневая - к 15,80 грн/кг (+21,7 %), пшенная - до 18,42 грн /кг (+5,2 %). Эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Ожидается, что потребительская цена на гречневую крупу может вырасти на 15-20 % и превысить 65 грн/кг, на крупу ячневую - на 10-12 % (18 грн/кг), на пшенную - на 10-15 % (20 грн/кг).

В целом на продовольственном рынке Украины наблюдается устойчивая тенденция роста цен практически на все продукты питания, которая будет наблюдаться и в дальнейшем, отметила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Инна Сало.

По ее словам, подорожание вызвано целым рядом факторов. Прежде всего, это правительственное увеличение с января 2021 года тарифов на электроэнергию из-за отмены льготного тарифа (+36,6 %), водоснабжения (+10,9 %), водоотведение (+17,3 %), повышение цен на энергоносители, платы за аренду помещений и коммунальных услуг в целом, уровня заработной платы работников, транспортных расходов, в частности, бензина А-95 (+22 %) и другие.

Повышение расходов по указанным направлениям заставило производителей увеличить стоимость пищевой продукции. Следовательно, индекс инфляции на потребительском рынке Украины в 2021 году вырос вдвое - до 10 %.

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