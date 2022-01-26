Новости: Экономика
26 января 2022, 07:25 • Виктория Данильченко • 7560
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,6 грн/доллар
КИЕВ. 26 января. УНН. По состоянию на сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,6 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Детали
Основные курсы валют по состоянию на утро 26 января:
28,6658 грн за доллар;
32,3021 грн за евро;
0,36403 грн за российский рубль;
38,5698 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 января курс существенно не изменился.
Источник: УНН
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