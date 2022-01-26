КИЕВ. 26 января. УНН. По состоянию на сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,6 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Детали

Основные курсы валют по состоянию на утро 26 января:

28,6658 грн за доллар;

32,3021 грн за евро;

0,36403 грн за российский рубль;

38,5698 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 25 января курс существенно не изменился.