Яремчук вывел "Бенфику" в финал Кубка португальской лиги

КИЕВ. 26 января. УНН. В полуфинальном матче Кубка португальской лиги "Бенфика" нападающего сборной Украины Романа Яремчука противостояла "Боавиштии", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Наш футболист вышел в стартовом составе своей команды и отыграл до 88-й минуты встречи, закончившейся победой "Орлов". После серии послематчевых пенальти — 3:2. В основное время была зафиксирована ничья — 1:1.

В финале турнира, который состоится 29 января, "Бенфика" сыграет с победителем пары "Спортинг" — "Санта-Клара" (поединок пройдет 26-го числа).

Что предшествовало этому

Двое футболистов покинули состав представителя УПЛ.