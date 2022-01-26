Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,67 0,2909  EUR: 32,30 0,2427 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
9210

Яремчук вывел "Бенфику" в финал Кубка португальской лиги

Яремчук вывел "Бенфику" в финал Кубка португальской лиги

КИЕВ. 26 января. УНН. В полуфинальном матче Кубка португальской лиги "Бенфика" нападающего сборной Украины Романа Яремчука противостояла "Боавиштии", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Наш футболист вышел в стартовом составе своей команды и отыграл до 88-й минуты встречи, закончившейся победой "Орлов". После серии послематчевых пенальти — 3:2. В основное время была зафиксирована ничья — 1:1.

В финале турнира, который состоится 29 января, "Бенфика" сыграет с победителем пары "Спортинг" — "Санта-Клара" (поединок пройдет 26-го числа).

Что предшествовало этому

Двое футболистов покинули состав представителя УПЛ.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.