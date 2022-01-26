Новости: Спорт
26 января 2022, 08:21 • Сергей Куркович • 9210
Яремчук вывел "Бенфику" в финал Кубка португальской лиги
КИЕВ. 26 января. УНН. В полуфинальном матче Кубка португальской лиги "Бенфика" нападающего сборной Украины Романа Яремчука противостояла "Боавиштии", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Наш футболист вышел в стартовом составе своей команды и отыграл до 88-й минуты встречи, закончившейся победой "Орлов". После серии послематчевых пенальти — 3:2. В основное время была зафиксирована ничья — 1:1.
В финале турнира, который состоится 29 января, "Бенфика" сыграет с победителем пары "Спортинг" — "Санта-Клара" (поединок пройдет 26-го числа).
Что предшествовало этому
Двое футболистов покинули состав представителя УПЛ.
Источник: УНН
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