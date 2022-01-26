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UBTA анонсировала разработку стратегий внедрения ESG для компаний в Украине

UBTA анонсировала разработку стратегий внедрения ESG для компаний в Украине

КИЕВ. 26 января. УНН. Влиятельным трендом современности становится активное внедрение принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG — Environmental, Social and Corporate Governance). Разработкой стратегий внедрения ESG для украинских компаний будет заниматься Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA), сообщает УНН.

"Такой тренд не является мимолетной, модной тенденцией. Ближайшие годы мировое сообщество будет разрабатывать планы по практическому внедрению ESG на государственных и корпоративных уровнях. Украина и украинский бизнес должны приобщиться к этому тренду на государственном, региональном и корпоративном уровнях, и UBTA активно поддерживает такие намерения, ведь это важный и необходимый шаг на пути построения нового сообщества, где климатическая нейтральность будет ключевой задачей”, — отметили в UBTA.

Для понимания этой темы Ассоциация предлагает направления дальнейшего развития ESG в 2022 году, что в своем докладе предложила MSCI Inc. (Американская финансовая компания):

Климат

1. Корпорации подталкивают компании-поставщиков к нулевым цепям поставок. Такой запрос может стать так же привычным для поставщиков, как и давление на снижение цен.
2. Выбросы частных компаний находятся под контролем общественности.
3. От угля будет сложно отказаться.
4. Планеты "B" нет - нужны финансирование адаптации к изменению климата, выпуск зеленых облигаций.

Мейнстриминг ESG

5. Green washing отступает по мере появления общего словаря ESG, что будет способствовать прозрачности.
6. Регулирование будет и дальше фрагментироваться. В 2021 году по меньшей мере 34 органы, регулирующие процесс установления стандартов на 12 рынках, предлагали консультации по “ESG — фрагментации”, которая будет продолжаться через различные региональные приоритеты.
7. Рейтинги ESG встают на свое место — регуляторы и рынки будут поощрять кодексы поведения для их формирования.

Риски и возможности

8. Биоразнообразие и будущее еды. Если мы резко не изменим производство пищи и пищевые привычки, изменение климата и потеря биоразнообразия сделают это за нас.
9. Антимикробная устойчивость — надвигается еще один кризис в сфере здравоохранения.
10. Справедливый переход: усилия, направленные на преодоление климатических рисков, будут успешными, только если наиболее уязвимые группы населения будут включены в изменения на системном уровне.

“UBTA видит свою роль в унификации критериев отчетности ESG, налаживании коммуникации между региональными органами власти, правительством и бизнесом, а также в разработке соответствующих стратегий для компаний”, — подчеркнули в Ассоциации.

Источник: УНН
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