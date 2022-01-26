Вице-премьер Верещук: Фонд партнерства за сильную Украину профинансирует четыре проекта

КИЕВ. 26 января. УНН. Фонд партнерства за сильную Украину будет финансировать проекты по улучшению благосостояния и усилению устойчивости местных громад на востоке и юге Украины. Благодаря новому международному фонду в 2022 году будет реализовано четыре пилотных проекта. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук, передает УНН.

Соответствующие проекты отбирались на заседании технического комитета фонда, уточнила она. Один из проектов касается энергоэффективности, добавила Верещук.

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“Вы знаете, что по поручению Президента и на выполнение плана правительства в 2022 году мы начинаем национальную программу по термомодернизации.

Но есть проблема — местные советы не могут сами разработать проекты для проведения энергоаудита. В свою очередь, энергоаудит является необходимым условием: мы должны понимать, что происходит с теми зданиями, которые собираются термомодернизировать”, — уточнила министр.

Указанный пилотный проект поможет громадам Донецкой, Луганской, Херсонской областей провести энергоаудит и принять участие в программе термомодернизации Украины, продолжила Верещук. В свою очередь, деятельность Фонда содействия восстановлению Донбасса ускорит процесс реинтеграции временно оккупированных территорий, добавила она.

“Я недавно вернулась с Донбасса. Там я общалась с местными властями, общинами. Они очень нуждаются в нашей помощи и внимании.

Такое внимание оказываем им мы — государственная власть: Президент, правительство, Министерство. Приятно, что теперь к этому присоединились еще и пять стран-партнеров. Жителям временно оккупированных территорий нужна наша поддержка”, — аргументировала она.

Дополнение

В ближайшее время будет создан специальный международный фонд содействия восстановлению Донбасса. Участие в создании спецфонда примет несколько стран — США, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция. На деятельность спецфонда страны планируют выделить 35 млн фунтов стерлингов.



