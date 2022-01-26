Нарушение прав человека на Донбассе и МН17: в ЕСПЧ стартуют слушания "Украина и Нидерланды против России"

КИЕВ. 26 января. УНН. В среду, 26 января, стартуют слушания Большой Палаты Европейского суда по правам человека относительно приемлемости дела Украина и Нидерланды против России. Об этомсообщилив ЕСПЧ, пишетУНН.

Детали

Заседание должно было стартовать в 9:15 по местному времени. Слушания проходят по заявлениям №8019/16, 43800/14, 28525/20.

"Этот процесс объединяет три жалобы о нарушении прав человека на оккупированном Россией Донбассе: по нарушениям прав человека на востоке Украины, о похищении детей-сирот и относительно сбития в июле 2014 года пассажирского самолета компании Malaysia Airlines МН17", - отмечают в Минюсте.

Отмечается, что кроме объединенного дела, сейчас в суде находятся четыре другие межгосударственные жалобы против России и более 8500 индивидуальных жалоб относительно событий в оккупированном Крыму, на востоке Украины и в Азовском море.

Как заявил накануне Министр юстиции Украины Денис Малюска, все, что пытается доказать Украина – это то, что Россия контролировала и контролирует сейчас оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, что там происходят грубые нарушения прав человека, там отсутствуют юридические средства защиты прав.

По данным Минюста, по объему доказательств и количеству нарушений межгосударственное дело "Украина и Нидерланды против России" является самым масштабным, когда-либо рассматривавшимся ЕСПЧ.

Согласно установленному ЕСПЧ порядку, в ходе устных слушаний 26 января первыми выступят представители правительства Российской Федерации, вторыми – представители Украины, и третьими будут заслушиваться представители Королевства Нидерландов.

В целом же ЕСПЧ вынесет два решения по этому делу: первое, промежуточное – о допустимости жалобы, то есть, можно ли переходить к рассмотрению дела по существу; и второе – которое будет собственно решением по существу требований. Первое промежуточное решение ожидаем через 2-2,5 года. Вынесение решения по сути займет еще больше времени, поскольку дело очень масштабное и сложное.

Ранее

В июле 2020 года Нидерланды подали жалобу против Российской Федерации относительно катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, и Европейский суд по правам человека официально зарегистрировал ее.

В ноябре того же года в ЕСПЧ сообщили, что решили присоединить к межгосударственному делу "Украина против России" дело "Нидерланды против России" относительно катастрофы рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.