Новости: УНН-Одесса
26 января 2022, 11:28 • Дмитрий Нечаев • 4380
Суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области составила 1319 человек
ОДЕССА. 26 января. УНН. 1319 случаев коронавируса официально зарегистрировано в Одесской области по данным на 26 января, 6 человек умерли, передает УНН со ссылкой на данные департамента охраны здоровья Одесской ОГА.
За все время пандемии в Одесской области зафиксирован 252051 случай коронавируса, 5696 человек умерли, 231909 выздоровели, 10 024 - болеют.
Вчера, напомним, в регионе зафиксировано 910 случаев ковида, скончались шесть человек. Отметим, что в начале января суточная заболеваемость коронавирусом в регионе составляла менее 100 человек. В декабре максимальная суточная заболеваемость в регионе достигала уровня 862 случаев.
В ноябре суточная заболеваемость в области держалась на уровне в полторы тысячи.
Источник: УНН
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