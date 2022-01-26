Суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области составила 1319 человек

ОДЕССА. 26 января. УНН. 1319 случаев коронавируса официально зарегистрировано в Одесской области по данным на 26 января, 6 человек умерли, передает УНН со ссылкой на данные департамента охраны здоровья Одесской ОГА.

За все время пандемии в Одесской области зафиксирован 252051 случай коронавируса, 5696 человек умерли, 231909 выздоровели, 10 024 - болеют.

Вчера, напомним, в регионе зафиксировано 910 случаев ковида, скончались шесть человек. Отметим, что в начале января суточная заболеваемость коронавирусом в регионе составляла менее 100 человек. В декабре максимальная суточная заболеваемость в регионе достигала уровня 862 случаев.

В ноябре суточная заболеваемость в области держалась на уровне в полторы тысячи.