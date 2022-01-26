В Украине зарегистрировали таблетки "Молнупиравир" для лечения COVID-19

КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало препарат для экстренного применения "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

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“Министерство здравоохранения зарегистрировало для экстренного применения препарат для лечения COVID-19 "Молнупиравир". Это препарат, который подавляет размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни”, - говорится в сообщении

Детали

Отмечается, что эти лекарства используют для пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца. Препарат поможет обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к среднему и тяжелому.

В Минздраве переговоры по закупке 300 тыс. курсов Молнупиравира начали еще в прошлом году.

Напомним

Ранее власти Франции отменили заказ на поставку антивирусного препарата "Молнупиравир" компании Merck & Co из-за того, что новые результаты испытаний показали низкую эффективность.

Дополнение

В ноябре этого года Кабинет Министров Украины расширил перечень медикаментов, которые применяются для лечения COVID-19.

Правительство приняло постановление, которое позволит купить препараты против COVID-19 “Молнупиравир” и “PF-07321332/ритонавир” в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в США и ЕС.

17 декабря Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", который используется для лечения COVID-19. Планируют закупить 300 тысяч курсов "Молнупиравира".

Американские фармацевтические гиганты Merck и Pfizer объявили об обнадеживающих результатах для пероральных препаратов против коронавируса, что может открыть новую главу в борьбе с пандемией. "Молнупиравир" компании Merck уже был одобрен в Соединенном Королевстве, где органы здравоохранения дали "зеленый свет" его применению у пациентов с риском развития серьезной формы заболевания, таких как люди преклонного возраста, люди с ожирением или больных диабетом. Органы здравоохранения США и ЕС также срочно рассматривают препарат.