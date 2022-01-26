Первые в мире: Израиль начнет вводить четвертую дозу вакцины от Covid-19 всем взрослым

КИЕВ. 26 января. УНН. Эксперты министерства здравоохранения Израиля рекомендовали предложить четвертую дозу вакцины против COVID-19 всем взрослым при условии, что с момента получения третьей дозы или с выздоровления прошло не менее пяти месяцев. Об этом УНН пишет со ссылкой на Jerusalem Post.

Детали

Этот шаг последовал за исследованием, что показывает, что четвертая доза вакцины удваивает защиту от симптоматического Covid-19 и повышает защиту от тяжелого протекания заболевания в три-пять раз в сравнении с тремя дозами.

Другие страны, в том числе Великобритания, США и Чили, одобрили четвертую дозу для людей с ослабленным иммунитетом, таких как люди, живущие с ВИЧ, или некоторые реципиенты трансплантатов, но не решались начать широкомасштабную вторую бустерную кампанию.

Израильский консультативный комитет по вакцинам "рекомендует, чтобы лица в возрасте 18 лет и старше могли быть вакцинированы четвертой дозой вакцины", - говорится в заявлении министерства здравоохранения Израиля.

Министерство добавило, что люди получат право на получение вакцины через пять месяцев после третьей дозы или после выздоровления от болезни. За последние две недели около 900 тысяч израильтян сдали положительный результат на Covid-19.

Дополнение

Израиль стал первой страной, которая распространила четвертую дозу на лиц в возрасте от 60 лет, работников здравоохранения и людей с ослабленной иммунной системой в конце декабря. Около 600 000 израильтян уже получили вторую ревакцинацию и около половины населения получили третью прививку.

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе одобрила третьи дозы, заявив, что они должны быть приоритетными для уязвимых людей.

Всего 83 613 случаев Covid-19 зафиксировали за последние 24 часа в Израиле. По состоянию на утро вторника в больницах находилось 2 256 пациентов с Covid-19, из которых, по официальным данным, лишь 177 нуждались в искусственной вентиляции легких.