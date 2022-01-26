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СМИ: в Париже стартовала встреча политсоветников "нормандской четверки"

СМИ: в Париже стартовала встреча политсоветников "нормандской четверки"

КИЕВ. 26 января. УНН. В Елисейском дворце стартовала встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата". Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Париже, пишет УНН.

Детали

Известно что Украину на встрече представляет глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Сообщается, что российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Дополнение

Сегодня, 26 января, в Париже состоится встреча политических советников лидеров стран “нормандского формата” — Украины, Франции, Германии и России.

По словам Президента Зеленского, Украина работает над тем, чтобы как можно быстрее состоялась встреча четырех президентов.

Накануне немецкое dpa сообщило, что политические советники “хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса”.

Ермак утром в среду заявил, якобы это не так, при этом отметив что пока конкретной повестки дня сегодняшней встречи политирадников в Париже нет.

Источник: УНН
Теги: Франция, Париж, Нормандская четверка
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