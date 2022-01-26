Врач рассказал, как отличить родинку от меланомы

КИЕВ. 26 января. УНН. Меланома - самый опасный тип рака кожи. А все из-за того, что опухоль агрессивна, быстро растет и может распространяться на другие органы. И хотя раньше этот диагноз считался приговором, благодаря современному лечению пациенты с меланомой не только продолжают жить, но и полностью излечиваются. Клинический онколог больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков пояснил журналистам УНН, как отличить родинку от меланомы и когда следует обращаться к врачу.

Как отличить родинку от меланомы?

К сожалению, самостоятельно отличить родинку от меланомы не всегда возможно. А все из-за того, что на начальных стадиях визуально родинка от меланомы почти не отличается. Уже на более поздних стадиях меланому можно отличить по следующим критериям: меланома имеет неровные края, разные цвета (чаще всего черный, - ред.) и размер более 5 мм. Однако на начальных стадиях таких признаков может не быть. Поэтому отметим, что родинку от меланомы может отличить только специалист. В больнице израильской онокологии LISOD для проведение дерматоскопии применяется лучшее на сегодня оборудование - Fotofinder's Bodystudio ATBM. Добавим, что во время осмотра надо исследовать все родинки на теле. После обследования специалистом составляется "карта родинок" — и при следующих обзорах малейшие изменения мгновенно фиксируются.

Как защитить себя от меланомы?

Для того, чтобы предотвратить возникновение меланомы, необходимо каждый день пользоваться SPF-кремом (должно защищать кожу от воздействия лучей UVA и UVB, - ред.), воздержаться от походов в солярий, так как подобные процедуры атакуют кожу теми же UVA и UVB лучами, приводят к преждевременному старению и могут стать причиной возникновения рака и болезней глаз. И, самое главное - регулярно проходите осмотр у дерматолога!

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