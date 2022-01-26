Вспышка ковида в Раде: только из "Слуг народа" болеет 17 нардепов

КИЕВ. 26 января. УНН. Во фракции "Слуг народа" коронавирус обнаружили у 17 народных депутатов. Парламент рассматривает различные форматы работы с учетом вспышки. Об этом пишет пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Вынуждены констатировать, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных на Ковид. По состоянию на утро 26 января только среди депутатов Верховной Рады от "Слуги народа" зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания", - написала Палийчук.

Детали

С ее слов, кроме того, на коронавирус болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения.

"Из-за этого в Верховной Раде инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы Верховной Рады на следующей неделе", - сообщила пресс-секретарь.

Добавим

Ранее сегодня народные депутаты сообщили, что Верховная Рада планирует уйти на карантин уже в ближайшие дни.

Как сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк, Рада уходит на карантин до 15 февраля.

Справка

На пленарном заседании, которое состоялось вчера, 25 января, после длительных зимних каникул, нардепы приняли, в частности, обращение к мировому сообществу относительно недопустимости военного шантажа со стороны РФ.

В это время под ВР митинговали представители ФОПов, недовольные изменениями в налоговом и финансовом законодательстве, принятыми Радой в конце прошлого года, в частности, по применению РРО. После обеда митинг перерос в столкновения с правоохранителями, что привело к травмам с обеих сторон и задержанию нескольких активистов. Сегодня также проходит акция.