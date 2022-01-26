Штрафы для ФЛП за отсутствие РРО в парламенте хотят отсрочить на год

КИЕВ. 26 января. УНН. В Верховную Раду Украины будет внесен законопроект о том, чтобы не штрафовать ФЛП за неустановление кассовых аппаратов (РРО) до конца года. Но есть условие, заявил председатель ВР Руслан Стефанчук во время заседания, пишет УНН.

Цитата:

"... до конца этого года не будут платить штрафы лица, не установившие РРО, при условии, что они установят. Этот законопроект будет внесен, я очень надеюсь, что он будет поддержан в зале", - сказал Стефанчук.

Детали

Сегодня до конца дня, как ожидается, будет разработан соответствующий законопроект. Согласно планам народных депутатов, этот документ должны проголосовать уже в следующий вторник по процедуре ad hoc - сразу.

Ранее нардеп, председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев в своем Telegram-канале сообщил, что у ФЛП будет время на установку кассовых аппаратов до конца 2022 года.

"Уважаемые друзья - предприниматели сферы торговли, 25 января прошло. Как и предполагалось, чуда не произошло. Систему РРО никто не отменил и не отменит, несмотря на мантры подонков и мошенников. У тех нескольких тысяч ФЛП, которые еще не установили РРО, есть немного времени - до февраля, чтобы установить РРО и как и другие добросовестные коллеги - ФЛП фактически будут освобождены от штрафов на 2022 год. Кто не успеет - извините, - это будет ваша ответственность. А аферистами - пусть занимается прокуратура", - написал нардеп.

Дополнение

25 января ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул. Представители "ФОПов" (ФЛП) запланировали акцию протеста из-за принятых ранее правил о применении РРО.

Участники акции протеста "ФОПов" пытались прорваться к Верховной Раде. Потом начались стычки.

По данным МВД, события под украинским парламентом квалифицированы как хулиганство, угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа и препятствование профессиональной деятельности журналиста. В результате нарушения общественного порядка в управление полиции доставили 63 участника акции, 38 из которых являются ФЛП. Полицейские установили их анкетные данные и отпустили.

Информация о смерти одного из участников акции у парламента не соответствует действительности, сообщили в МВД.

В результате стычки 18 полицейских получили телесные повреждения, как и 3 участников акции. По информации врачей, у одной женщины, которая находилась в толпе митингующих, диагностирован перелом предплечья и трех ребер.

Контекст

С 1 января 2022 года кассовые аппараты для ФЛП некоторых групп стали обязательными.