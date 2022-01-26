Правительство отложило расширение перечня продуктов, которые подлежат госрегулированию

КИЕВ. 26 января. УНН. Кабинет министров во время заседания отложил решение о расширении перечня продуктов, которые подлежат госрегулированию, передает корреспондент УНН со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

Детали

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, начиная с 2021 года, на рынке наблюдалась тенденция к росту потребительских цен на продукты питания.

Так, по данным Госстата, средняя потребительская цена на хлеб пшеничный из муки высшего сорта выросла на 23,8% (+6,4 грн), на хлеб пшеничный из муки 1 сорта - на 22,9% (+4,9 грн) (декабрь 2021 года до декабря 2020 года).

За этот период также цена на природный газ для промышленных потребителей выросла почти в 6 раз.

Напомним

12 января Кабинет Министров Украины утвердил решение внедрить госрегулирование цен на ряд продуктов, среди которых гречка, сахар и яйца.

В частности, предлагалось внести изменения, в соответствии с которыми на период действия карантина на определенные товары предельный уровень торговой надбавки не должен превышать 10% от оптово-отпускной цены, с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, других услуг, связанных с реализацией конечному потребителю.