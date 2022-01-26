Финмониторинг объявил "секретным" расследование финопераций экс-депутата Руслана Тарпана

КИЕВ. 26 января. УНН. Государственная служба финансового мониторинга Украины в ответ на запрос журналистов УНН заявила, что любая деятельность по расследованию транзакций экс-депутата Руслана Тарпана, который сейчас находится под заочным арестом из-за подозрения относительно махинаций на проекте “Глубоководный выпуск”, - секретная.

Цитата:

“Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения“ предусмотрено защиту тайны финансового мониторинга. Учитывая изложенное, Госфинмониторинг отказывает Вам в удовлетворении запросов на информацию”, — заявили в ведомстве.

Детали

Руслана Тарпана заочно арестовал Киевский районный суд Одессы.

Его подозревают в ряде преступлений, в том числе в легализации (отмывании — ред.) доходов, полученных преступным путем, совершенных организованной группой или в особо крупных размерах (около 300 млн грн — ред.). Как отмечает следствие, из-за своих махинаций Тарпану может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним

По данным следствия, в то время, пока строили “Глубоководный выпуск”, иностранные счета семейства Тарпанов (Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской — ред.) пополнились более чем на 10 млн долларов.

В то же время известно, что правоохранительные органы Княжества Монако подозревают супругов в отмывании незаконно добытых средств через счета во французских банках. В результате расследования, имущество Тарпана во Франции арестовали, а в отношении Шишовской применили меру пресечения в виде залога.

Правоохранители Монако считают, что деньги, которые пытались легализовать супруги, были получены ими в том числе и из Украины, и не исключено, что из проекта “Глубоководный выпуск”.