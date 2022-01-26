Одесские школы идут на "дистанционку"

ОДЕССА. 26 января. УНН. С четверга, 27 января, все одесские школы переходят на режим дистанционного обучения. Это решение было принято 26 января на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как передает УНН, об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

“Просим родителей уже готовиться к завтрашним урокам онлайн, школам поручено бесперебойно по расписанию начать обучение”, — пишет Буйневич на своей странице в Facebook.

Период, на который школы пошли на онлайн-формат, зависит от эпидемической ситуации в Одессе и областном центре.

Напомним, 1319 случаев коронавируса официально зарегистрировано в Одесской области по данным на 26 января, 6 человек умерли.