В ПАСЕ хотят проверить легитимность Путина – нардеп

КИЕВ. 26 января. УНН. В среду 23 делегата Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали обращение “о проверке нелегитимности” президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в Telegram-канале член украинской парламентской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

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“Только что вместе с главой литовской делегации Эмануэлисом Зингерисом подали этот документ в секретариат ПАСЕ. Нас поддержали депутаты из Эстонии, Великобритании, Ирландии, Германии, Литвы, Латвии, Украины, Азербайджана”, — написал Гончаренко, опубликовав соответствующий документ.

Детали

Гончаренко отметил, что еще в 2020 году в России были приняты поправки в Конституцию, включая поправки об обнулении сроков Путина. Таким образом, он сможет занимать самый высокий пост в государстве до 2036 года.

Венецианская комиссия отмечала, что некоторые поправки противоречат статьям Конституции, отмечает нардеп.

“Поэтому мы призываем Парламентскую Ассамблею Совета Европы заслушать доклад, чтобы изучить вопрос легитимности/нелегитимности обнуления сроков Путина, а также законность полномочий будущего президента России в принципе”, — сообщил он.

Напомним

23 января украинская делегация отправилась на январскую сессию ПАСЕ, где среди прочего будут обсуждать угрозу со стороны РФ.

Ранее на этой неделе парламентарии набрали необходимое количество голосов для обжалования полномочий российской делегации.

А накануне ПАСЕ поддержала обжалование украинской делегации относительно избрания заместителя председателя Госдумы России Петра Толстого вице-президентом Ассамблеи.