Дании планирует отменить большинство COVID-ограничений до 1-го февраля

КИЕВ. 26 января. УНН. Дания больше не будет классифицировать COVID-19 как "социально критическую болезнь" с 1 февраля, написал министр здравоохранения Магнус Хойнике в письме в эпидемиологический комитет парламента. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Politico.

Детали

На основании рекомендаций эпидемиологического комитета парламента правительство готово отменить почти все социальные ограничения до конца месяца.

"Правила перестанут действовать, когда 1 февраля 2022 года заболевание перестанет классифицироваться как социально критическое", - написал Хойнике в письме.

Это объявление сделано в связи с тем, что новый подвариант Omicron, закрепляется в Дании, на его долю приходится почти половина зарегистрированных случаев. В других странах, таких как Норвегия, Великобритания и Швеция, также наблюдается аналогичный рост подварианта, но не до такого уровня, как в Дании.

Хотя распространение Omicron вызвало новый всплеск инфекций, что сделало Данию страной ЕС с самым высоким уровнем заболеваемости на коронавирус, ее органы здравоохранения заявляют, что это не привело к увеличению количества госпитализаций.

Хотя Omicron менее опасен, чем ранее штамм Delta, некоторые эксперты в области здравоохранения занимают более осторожную позицию, утверждая, что основное внимание следует уделять "подавлению вируса, а не жизни с ним".

Ожидается, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен проведет пресс-конференции позднее в среду, чтобы подтвердить ослабление ограничений в отношении коронавируса в стране.

Добавим

Всего в стране выявили 1,48 млн случаев COVID-19, а за последние сутки - 46 590. С начала пандемии от последствий ковида умерло - 3 635 человек, в том числе накануне - 14.