Монобанк намерен предъявить требования в сумме 100 млн долларов к Дмитрию Дубилету

КИЕВ. 26 января. УНН. Конфликт Монобанка и бывшего соучредителя Дмитрия Дубилета далек от урегулирования. Появилась информация о намерении Монобанка требовать 100 000 000 дол., от Дмитрия Дубилета. Об этом на своей странице в Facebook сообщает политолог Дмитрий Марунич, передает УНН.

Детали

“Ещё в середине декабря я писал о том, что Дмитрий Дубилет получит иск в суд за несанкционированное использование наработок Monobank в своём новом проекте. Он открыл финтех проект Leobank в Азейрбайджане и собирается масштабировать его в других странах.

С первого взгляда отличить monobank от Leobank фактически невозможно.

На прошлой неделе юридическая компания, которая обслуживает Monobank официально подтвердила, что такой иск готовится.

Добавлю только, что сумма иска — 100 миллионов долларов, и даже привлечённые на развитие проекта инвестиции в 7,4 млн. долларов ничтожны по сравнению с финансовыми санкциями, которые может получить Дмитрий Дубилет после рассмотрения иска в Лондоне”, — отметил он.

Напомним, ранее УНН сообщал, что рассмотрение дела в английском суде приведет к заморозке активов компаний Дмитрия Дубилета в том числе и компании Fintech Farm получившей инвестиции в размере 7,5 млн дол.

Спор между командой Монобанка и экс владельцем Дмитрием Дубилетом возник из за запуска проекта Leobank в Азербайджане, внешне приложение Leobank трудно отличить от Монобанка, который заявил о нарушении авторских прав на свой продукт.