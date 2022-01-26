Увеличение алиментов и запуск электронных билетов в транспорте - фоторепортаж из Рады

КИЕВ. 26 января. УНН. Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении закон об увеличении минимального размера алиментов и поддержала в первом чтении законопроект о запуске электронных билетов в общественном транспорте. Как все это происходило - смотрите в фоторепортаже УНН.

Детали

Нардепы рассмотрели подготовленный ко второму чтению проект Закона о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников), № 3881, и 299 голосами приняли его в целом.

Законом устанавливается размер алиментов, которые должны выплачиваться на ребенка другими членами семьи и родственниками, а именно — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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Также народные депутаты приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте (№ 5705).

Решение поддержало 270 народных избранников.

Так, законопроектом предусматривается внести изменение в части второй статьи 910 Гражданского кодекса Украины с целью определения электронного билета, на ряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

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Кроме того, Верховная Рада приняла антидопинговые законы.

Народные депутаты рассмотрели правки к проекту закона об антидопинговой деятельности в спорте, № 5099.

Законопроект 303 голосами “за” принят во втором чтении и в целом.

Закон определяет правовые и организационные условия предотвращения допинга в Украине, обязанности соответствующих учреждений и организаций по профилактике применения и распространения допинга в спорте.

Законом:

* Определяется основной порядок организации допинг-контроля;

* Создается Дисциплинарная антидопинговая комиссия и Апелляционная антидопинговая комиссия, Номинационный и терапевтический комитет и определяется порядок их работы;

* Обеспечивается деятельность лаборатории антидопингового контроля;

* Возлагает на Минмолодьспорт обязанность создать Национальную лабораторию антидопингового контроля, она будет заниматься исследованием влияния допинга на организм, проводить исследования и разработки для целей предотвращения допинга и прочее.

Также принят закон о внесении изменения в статью 52 Закона Украины “О физической культуре и спорте” относительно деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля (№ 5640).

Решение поддержало 286 народных избранников.

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Законом предлагается предусмотреть в статье 52 Закона Украины “Про физическую культуру и спорт” образование центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере физической культуры и спорта, государственное учреждение “Национальная лаборатория антидопингового контроля”, а также определить в этой статье основные задачи Национальной лаборатории антидопингового контроля, а также порядок образования и деятельности ее Наблюдательного совета.