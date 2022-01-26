Курятина попала в топ-5 продуктов экспорта Украины

КИЕВ. 26 января. УНН. Украина четвертый год подряд обновляет исторический рекорд аграрного экспорта. Об этом сообщает Институт аграрной экономики, передает УНН.

Так, главными продуктами экспорта Украины в прошлом году были: пшеница, мясо птицы, замороженные и другие фрукты, макаронные изделия.

“По итогам календарного 2021 года зафиксированы крупнейшие в истории Украины объемы экспорта пшеницы — 20 071 тыс. т, мяса птицы — 459 тыс. т, замороженных ягод и других фруктов — 76 тыс. т, макаронных изделий — 38 тыс. т”, — рассказал заместитель директора Национального научного центра “Институт аграрной экономики” академик НААН Николай Пугачев.

Также, по данным специалистов, за год доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины сократилась с 45% до 41%, сохранив при этом лидерство в его товарной структуре.

“Ключевыми продуктами отечественного аграрного экспорта традиционно стали зерновые и масличные культуры, различные масла, остатки пищевой и перерабатывающей промышленности, а также мясо и субпродукты, на которые приходится около 87% его стоимостных объемов”, — подытожил Пугачев.

Интересные факты

За годы независимости производство мяса птицы в Украине выросло на 98% и остается флагманом экспорта украинского мяса.

Мясо птицы, в частности курятина, остается самым популярным мясом в Украине.

Единственной курятиной в Украине, подтвердившей отсутствие антибиотиков, остается "Наша Ряба". Во время независимого тестирования специалисты исследовали, что производитель (МХП) не использует антибиотики в течение всего процесса выращивания птицы.

Отметим, что продукция МХП экспортируется в более 80 стран мира, что свидетельствует о высоком качестве и безопасности мяса. В прошлом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.