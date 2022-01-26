В день молитвы за Украину Папа Римский напомнил об исторических страданиях страны

КИЕВ. 26 января. УНН. Папа Франциск в среду провел день молитвы за мир в Украине, призвал к диалогу, который должен преобладать над узкими интересами, чтобы отбросить противостояние Запада с Россией. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Я прошу вас молиться за мир в Украине и делать это часто на протяжении дня", — сказал Франциск на своей еженедельной общей аудиенции, добавив, что он надеется, что "раны, страхи и разногласия" можно будет преодолеть.

Детали

Франциск призвал всех верующих молиться за прекращение кризиса, заявив, что напряженность угрожает безопасности Европы серьезными последствиями.

"Мольби, которые сегодня возвышаются до небес, коснутся умов и сердец мировых лидеров, чтобы диалог мог взять верх, а общее благо было поставлено выше партийных интересов", - добавил Папа.

Он напомнил, что во время Второй мировой войны в Украине погибло более 5 миллионов человек, и что люди там страдали от голода и "от большой жестокости".

"Это страдающий народ", - сказал Папа об украинцах.

Добавим

Около 4 миллионов украинцев погибли в начале 1930-х годов, когда советский диктатор Иосиф Сталин навязал коллективизацию сельского хозяйства и другие мероприятия, направленные на подавление украинского национализма.

Трагедия, которую ряд стран признали формой геноцида, получила название Голодомор и известна также как Террор-Гомор или Великий Голодомор.