Огнеметы и мины: СБУ разоблачила новые факты поставки российского оружия в ОРДЛО

КИЕВ. 26 января. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила новые факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди обнаруженного - запрещенные мины от которых гибнут местные жители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

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"СБУ продолжает системную работу по разоблачению и документированию преступлений гибридной агрессии РФ против Украины. В ходе следственно-оперативных действий, установлены новые факты поставки боевикам ОРДЛО оружия и боеприпасов с территории РФ. Среди изъятых военных средств поражения российского производства - реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, которые запрещены Оттавской конвенцией 1997 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, в феврале прошлого года, из-за применения боевиками запрещенного оружия, погиб житель поселка Хутор Свободный Северодонецкого района Луганской области. Он подорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 на территории собственного двора.

Кроме того, задокументированы факты использования боевиками против украинских войск на востоке Украины, современного российского вооружения. Среди идентифицированных образцов - ручной многоразовый мультикалиберный многофункциональный гранатомет РПГ-32 "Баркас".

"В Луганской област сотрудники СБУ обнаружили элементы реактивной гранаты "Занос", производства РФ. Эти средства поражения, боевики применяли в ходе обстрелов украинских позиций в районе города Попасная", - отмечается в сообщении.

Так, изъяты образцы российского вооружения приобщены к материалам уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ сообщают, что продолжается расследование для установления и документирования новых фактов противоправной деятельности.

Кроме того, решается вопрос о передаче собранных доказательств незаконной деятельности в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины.

Дополнение

В 2021 году в районе проведения операции Объединенных сил выявили более 40 вражеских схронов со средствами поражения.

Напомним, главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что на Донбассе боевики проводят занятия по тактической и огневой подготовке, артиллерийские тренировки, ими наращиваются минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин российского производства.