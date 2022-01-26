Премьер Испании предупредил Россию о масштабных санкциях, если она вторгнется в Украину

КИЕВ. 26 января. УНН. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в среду, что Россия столкнется с огромными экономическими последствиями, если она начнет военное вмешательство в Украину. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

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"Важно донести до России, что любой случай военного вмешательства будет иметь масштабные и серьезные последствия для ее экономики из-за санкций ЕС", — заявил Санчес на совместной пресс-конференции со своей финской коллегой.

Детали

Он не уточнил, в какой форме будут введены санкции.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин повторила, что ее страна не имеет ближайших планов по вступлению в НАТО, но заявила, что Россия не имеет права вето на любое такое решение.

"У нас есть возможность подать заявку (вступления в НАТО - ред) в будущем, и очень важно, чтобы мы оставили эту возможность открытой для себя. Никто не может сказать нам, что делать. Это наше собственное решение", - заявила она.

Дополнение

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км и сложную историю, которая включала столкновения во время Второй мировой войны.

Хотя Финляндия не является членом НАТО, она сотрудничает с Альянсом и повысила свою военную готовность, поскольку Москва наращивает свои силы вдоль границы с Украиной.

Ранее в этом месяце Марин заявила, что Финляндия поддержит своих партнеров в отношении Европейского Союза и Соединенных Штатов, введя новые жесткие санкции против России, если она нападет на Украину.

Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих у Украины, но отрицает, что планирует напасть. Она требует от НАТО всеобъемлющих "гарантий безопасности", включая обещание, что Украина никогда не будет допущена к членству в Альянсе.

Европейский союз и Соединенные Штаты пригрозили новыми разрушительными экономическими санкциями против России, если она вторгнется в Украину.