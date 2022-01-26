Из-за проведения незаконных реставраций фирму экс-депутата Тарпана подвинули с очередного тендера

КИЕВ. 26 января. УНН. Компания "Укрспецпроект", аффилированная с заочно арестованным и разыскиваемым Русланом Тарпаном, принимала участие в тендере (108 млн грн - ред.) на завершение реставрации Валиховского корпуса буквы М городской инфекционной больницы Одессы. Фирма демпинговала в цене, однако победителем торгов выбрали другую компанию - “Олимп Строй Девелопмет”, сообщает УНН со ссылкой на Prozorro.

Детали

По информации местных СМИ, предложение “Укрспецпроекта” отклонили из-за ложной информации в документе о подтверждении аналогичного опыта.

В частности, представители “Укрспецпроекта” предоставили документ о реставрации здания на Приморском бульваре, 7 для фирмы Руслана Тарпана “Реставратор — 1946”. Однако оказалось, что работы проводились без разрешения и этого опыта компании не учли. Поэтому победителем тендера избрали другого участника.

При этом “Укрспецпроект” обратился в Антимонопольный комитет с жалобой на результаты торгов.

Ранее компания способом подачи жалоб в АМКУ уже блокировала ремонт “ковидной” больницы в Одессе.

Напомним

“Укрспецпроект” своими жалобами заблокировала также тендер на ремонтно-реставрационные работы Одесского художественного музея “Дворец Потоцких”, который входит в программу президента Владимира Зеленского — “Большое строительство”.

Аналогичным образом компания заблокировала тендер на реставрацию городской больницы № 5.

При этом сам Руслан Тарпан сейчас заочно арестован судом из-за махинаций на проекте “Глубоководный выпуск”. Он уже 4 года как скрывается от украинского правосудия.

В прокуратуре отмечают— сразу после рассмотрения апелляционной жалобы, которую подала сторона защиты подозреваемого на меру пресечения, правоохранители начнут подготовку для экстрадиции экс-бизнесмена из ОАЭ, где он, скорее всего, проживает.

Ряд уголовных обвинений, между тем, а также международный розыск, пока не препятствуют подозреваемому использовать аффилированные компании для срыва и блокирования государственных “ремонтных” закупок.