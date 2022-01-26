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Примерно на 55%: в Германии заявили, что зависят от российского газа

Примерно на 55%: в Германии заявили, что зависят от российского газа

КИЕВ. 26 января. УНН. Германия зависит примерно на 55% от российского газа. Об этом заявил вице-канцлер - министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Германия зависит примерно на 55% от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае...”, — сказал Хабек.

Контекст

Руководитель европейского бюро Politico Мэтт Карнишниг заявил, что под влиянием энергетических и коммерческих интересов, а также политической культуры, Германия отдалилась от Запада, в частности от США. Это хорошо демонстрируют вопросы, связанные с Украиной.

Германия систематически отказывается от военной помощи Украине. В частности, речь идет о поставках оборонительного оружия.

Как писал УНН, ФРГ даже воспользовалась своим правом вето и заблокировала передачу Украине протидронових винтовок, купленных через Агентство поддержки и закупок НАТО.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться с Берлином.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Германия
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