КИЕВ. 26 января. УНН. Германия зависит примерно на 55% от российского газа. Об этом заявил вице-канцлер - министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

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“Германия зависит примерно на 55% от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае...”, — сказал Хабек.

Контекст

Руководитель европейского бюро Politico Мэтт Карнишниг заявил, что под влиянием энергетических и коммерческих интересов, а также политической культуры, Германия отдалилась от Запада, в частности от США. Это хорошо демонстрируют вопросы, связанные с Украиной.



Германия систематически отказывается от военной помощи Украине. В частности, речь идет о поставках оборонительного оружия.

Как писал УНН, ФРГ даже воспользовалась своим правом вето и заблокировала передачу Украине протидронових винтовок, купленных через Агентство поддержки и закупок НАТО.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться с Берлином.