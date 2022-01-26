Главы МИД Франции и Германии отправятся в Киев "через несколько дней"

КИЕВ. 26 января. УНН. Министры иностранных дел Германии и Франции Жак Ив Ле Дриан и Анналена Бербок отправятся в Киев в ближайшее время, пишет УНН со ссылкой на Public Senat.

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"Жан-Ив Ле Дриан отправится в Киев со своей немецкой коллегой "через несколько дней", затем "снова в Румынию", - пишет издание.

Детали

Сообщается, что во время сегодняшнего выступления в Сенате Ле Дриан заявил, что "против России будут введены масштабные санкции, если она подорвет территориальную целостность Украины".

"Россия ведет себя как сила дисбаланса. Ей предстоит стать актером деэскалации", — заявил министр.

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Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан хотят вместе отправиться в зону конфликта в Украине.

Бербок уже посещала Киев в январе.