Испания спасла 319 мигрантов в Атлантическом океане, еще 18 утонули

КИЕВ. 26 января. УНН. Службы экстренной помощи Канарских островов Испании заявили, что 319 человек, в том числе 59 женщин и 24 ребенка, были спасены с семи разных лодок, которые пытались добраться до архипелага в Атлантическом океане, а активисты сообщили, что по меньшей мере 18 мигрантов погибли. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.

Детали

Испанские спасатели проводили операции по спасению поздно вечером во вторник и утром в среду, но не обнаружили никаких тел на лодках или рядом с ними.

Неправительственная организация Walking Borders, работающая с мигрантами в регионе, сообщила, что по меньшей мере 18 человек, плывших на одной из лодок, погибли.

"Спасательные средства были активированы слишком поздно, несмотря на то, что местонахождение лодки было известно", — говорится в сообщении.

Представитель морской спасательной службы, заявила, что во время одной из операций поздно вечером во вторник спасатели обнаружили девять человек, которые цеплялись за лодку, что перевернулся, в 45 морских милях от острова Лансароте, но ни тел, ни людей обнаружено не было. Там добавили, что спасательному судну сразу после этого пришлось принять еще один сигнал бедствия.

Большинство спасенных являются выходцами из Северной и Центральной Африки, ближайшая точка которых находится всего в 100 километрах к востоку от испанских островов.

Дополнение

Спасение мигрантов, прибытие лодок и трагедии, связанные с утопленням или обезвоживанием в океане, почти постоянно происходят на этом опасном маршруте миграции, которому отдают предпочтение многие африканцы, которые спасаются от насилия или нищеты.

Официальные данные показывают, что в прошлом году на Канарские острова прибыло более 22 000 мигрантов, что составляет примерно половину от общего количества прибывших морем, зарегистрированных Испанией.

По данным Международной организации по миграции, в 2021 году не менее 384 человек погибли, пытаясь добраться через Западное Средиземноморье до материковой части Испании или ее островов.