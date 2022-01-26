Нефть марки Brent подорожала до 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года

КИЕВ. 26 января. УНН. Нефть марки Brent достигла цены в 90 долларов за баррель впервые более чем за семь лет. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 26 января, информирует УНН.

Детали

По состоянию на 17:50 по Киеву стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,9% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 90,02 долларов за баррель.

В последний раз баррель нефти этой марки стоил более 90 долларов в октябре 2014 года.

Тем временем, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 1,96% — до 87,28 долларов за баррель.

Добавим

Цены были подняты из-за опасений относительно ограничений предложения из-за роста спроса и эскалации напряженности между Россией и членами НАТО из-за Украины.