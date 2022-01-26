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Посольство США в Украине призывает американцев "рассмотреть вопрос об отъезде сейчас"

Посольство США в Украине призывает американцев "рассмотреть вопрос об отъезде сейчас"

КИЕВ. 26 января. УНН. Посольство США в Украине заявило, что американцы, которые сейчас находятся в стране, должны "рассмотреть вопрос о выезде сейчас" в сообщении, размещенном на сайте посольства в среду, информирует УНН.

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"Ситуация с безопасностью в Украине продолжает оставаться непредсказуемой из-за роста угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения, - говорится в сообщении. - Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства".

Дополнение

Сообщение прозвучало на фоне опасений потенциального вторжения России в Украину.

Президент России Владимир Путин направил более 100 000 военнослужащих к границе с Украиной и разместил истребители в Белоруссии, что находится на северной границе Украины.

В ответ США отправили партии оружия на Украину, в том числе 79-тонную партию, включительно с противотанковыми ракетами, которая прибыла во вторник.

Государства-члены Организации Североатлантического договора увеличили вооруженные силы в восточных странах НАТО, включая страны Балтии, а также Румынию и Болгарию.

США и несколько союзников по НАТО рассматривают возможность размещения тысяч дополнительных военнослужащих в восточноевропейских странах-членах НАТО перед потенциальным вторжением России, сообщили CNN в среду три американские чиновники.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, эвакуация, посольство
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