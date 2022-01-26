Первые результаты работы "Фантомов": выписано 990 админпостановления о превышении скорости

КИЕВ. 26 января. УНН. За первый день работы четырех автомобилей “Фантом” было выписано 990 админпостановления о превышении скорости. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

Геращенко отметил, что со вчерашнего дня патрульные “Фантомы” начали фиксировать нарушения скоростного режима с моментальной передачей информации о нарушителях в Центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении.

Цитата

“За первый день работы 4 автомобилей „Фантом“ было выписано 990 админпостановления о превышении скорости”, — сообщил Геращенко.

Детали

По словам Геращенко, в отличие от стационарных камер автофиксации превышения скорости, установленные в месяцах повышенной концентрации ДТП и обще известными, задача “Фантомов” — внезапно фиксировать превышение скорости водителями.

Задача "Фантомов" это не собирать деньги в казну, а делать дороги Украины безопаснее.

“В 2022 году планируется закупить еще 30 автомобилей “Фантом”, а в 2023 еще 50, чего будет достаточно для создания условий для внезапного контроля скорости в потоке, вместе с использованием полуавтоматических камер “Truecam”, — сообщил советник министра.

Геращенко добавил, что в придачу к стационарным камерам контроля скорости, и “Фантомов” сейчас разрабатывается законопроект об измерении средней скорости транспортного средства на определенных отрезках автомагистралей.

Таким образом водитель будет знать, что нельзя превышать скоростной режим на этом отрезке и подвергать опасности себя и других участников движения, резюмировал он.

Напомним

Больше всего штрафов за нарушение правил дорожного движения в Украине получают владельцы марок автомобилей Volvo, Tesla и Porshe.