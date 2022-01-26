Вторжение России может произойти до середины февраля, что расстроит Китай из-за проведения Олимпиады - дипломат США

КИЕВ. 26 января. УНН. Лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин был бы "не в восторге", если бы Россия вторглась в Украину, когда в начале следующего месяца в Пекине начнутся зимние Олимпийские игры, заявила в среду заместитель госсекретаря США Венди Шерман, информирует УНН.

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Во время виртуальной беседы, организованной Yalta European Strategy, Шерман рассказала, что не знает, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении, но есть признаки того, что вторжение может произойти в период с сегодняшнего дня до середины февраля.

"Мы все знаем, что Пекинская Олимпиада начинается 4 февраля, церемония открытия и президент Путин рассчитывает там быть. Я думаю, что, вероятно, Си Цзиньпин не был бы в восторге, если бы Путин выбрал именно этот момент для вторжения в Украину, - заявила Шерман. - Значит, это может повлиять на его выбор времени и его мышление".

По словам Шерман, Соединенные Штаты настаивают на дипломатии, но также готовятся к худшему.

Она повторила, что "даже одно дальнейшее вторжение русских войск в Украину - это очень серьезное дело".

Соединенные Штаты "готовятся ко всем сценариям", от "полного вторжения" до "гибридных атак, подрывной деятельности, саботажа или принуждения".

Любое вторжение "имеет огромные последствия для Украины и Европы, но также посылает сигнал всему миру о том, что другие автократы могут действовать с такой безнаказанностью и нарушать давние международные принципы суверенитета и территориальной целостности и возможности страны выбирать свои собственные союзы", заявила Венди Шерман.

Добавим

В конце прошлого года Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих возле границы с Украиной, где с 2014 года промосковские боевики убили более 14 тысяч человек.

Россия, отрицая планы вторжения, потребовала от США уступок, включая гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО.