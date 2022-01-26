Несмотря на возражения украинцев: ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

КИЕВ. 26 января. УНН. Парламентская Ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые мы отрицали. Об этом сообщил в Telegram-канале член украинской парламентской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

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"Парламентская Ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые мы отрицали.

"За" - 97, "против" - 41", - написал Гончаренко.

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Однако, по его словам, есть и позитив.

"Из положительного - мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, которые понимают, что Россия - это агрессор и ей не место в ПАСЕ, увеличивается! Продолжаем бороться! Спасибо всем за поддержку!" - написал Гончаренко.

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Напомним

23 января украинская делегация отправилась на январскую сессию ПАСЕ, где среди прочего будут обсуждать угрозу со стороны РФ.

Ранее на этой неделе парламентарии набрали необходимое количество голосов для обжалования полномочий российской делегации.

А накануне ПАСЕ поддержала обжалование украинской делегации об избрании заместителя председателя Госдумы России Петра Толстого вице-президентом Ассамблеи.