США передали России письменный ответ на предложения по "гарантиям безопасности"

КИЕВ. 26 января. УНН. США передали России письменный ответ на "гарантии безопасности". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter корреспондента Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Цитата

"Письменный ответ США России уже получен", - написала Джейкобс.

Детали

Российские СМИ сообщают, что посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о "гарантиях безопасности".

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила в Telegram, что заместитель Министра иностранных дел России А.В. Грушко принял посла США в Москве Дж. Салливана по его просьбе.

"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении Захаровой.

Дополнение

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена направить России письменный ответ на требования РФ в отношении "гарантий безопасности" уже сегодня.

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Россия ждет ответа на свои ”предложения" от США и НАТО в ближайшее время.