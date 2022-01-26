Суд установил факт пребывания экс-депутата Руслана Тарпана в международном розыске

КИЕВ. 26 января. УНН. Киевский районный суд Одессы констатировал факт пребывания экс-депутата Руслана Тарпана, который уже 4 года разыскиваемый украинскими правоохранителями и находится за границей, в международном розыске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление суда.

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“Учитывая имеющиеся в материалах ходатайства доказательства, в частности, сведения о пересечении государственной границы Украины ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан — ред.) 03.03.2017 года, постановление следователя детектива НАБУ от 17.08.2021 года об объявлении подозреваемого ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан — ред.) в международный розыск, следственный судья пришел к выводу, что прокурором доказан факт объявления ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан — ред.) в международный розыск”, — говорится в документе.

Напомним

Экс-депутата Руслана Тарпана еще в 2017-му году объявили в розыск МВД.

А уже в 2021-м году его объявили в международный розыск, а все из-за того, что он — главный подозреваемый в деле о хищении госсредств (свыше 300 млн грн — ред.) во время строительства “Глубоководного выпуска”.

Как отмечают следователи, Тарпан может находиться в ОАЭ, поэтому сразу после рассмотрения апелляционной жалобы, которую подала сторона защиты Руслана Тарпана на решение суда в отношении его заочного ареста, прокуратура начнет подготовку для экстрадиции экс-бизнесмена из Эмиратов.

Также следователи нашли 3 загранпаспорта Тарпана.

По мнению правоохранителей, факт наличия у него болгарского гражданства, вида на жительство в ОАЭ и сразу трех паспортов для выезда за границу повышают вероятность того, что подозреваемый и в дальнейшем будет пытаться скрываться от украинского правосудия.