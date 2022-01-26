США и Великобритания рассматривают возможность развертывания дополнительных войск в Восточной Европе - CNN

КИЕВ. 26 января. УНН. США и Великобритания ведут переговоры о размещении дополнительных тысяч военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО до любого потенциального вторжения России в Украину как демонстрацию поддержки перед агрессией Москвы, что продолжается. Сообщает CNN со ссылкой на трех официальных лиц США знакомых с обсуждениями, информирует УНН.

Детали

Среди стран, которые рассматривают возможность развертывания, есть Румыния, Болгария и Венгрия. Развертывание будет насчитывать около 1000 человек в каждой стране и будет аналогичным передовым боевым группам, что дислоцированны в настоящее время в странах Балтии и Польше.

Возможность развертывания некоторых сил ближе к границам России перед вторжением знаменует смену со стороны администрации США, которая опасалась риска дальнейших провокаций Москвы. Кремль может использовать этот шаг как "оружие и пример агрессивной позиции НАТО", которую Россия использует для оправдания наращивания своих сил вдоль границ Украины, пишет CNN.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в понедельник, что США привели 8500 военнослужащих в США в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования НАТО и быстро будут нужны американские силы. Однако подавляющее большинство этих сил предназначено для деятельности при поддержке всего альянса НАТО. США и НАТО уже имеют десятки тысяч других военнослужащих в Европе, которые можно использовать для любого дополнительного развертывания в восточноевропейских союзниках.

По словам двух источников, президент Байден изначально планировал выступить перед общественностью с заявлением о ситуации с Россией уже на этой неделе, но сейчас непонятно, сделает ли он это, поскольку Белый дом продолжает пытаться взаимодействовать с Россией дипломатическим путем.

Источник, близкий к украинскому руководству, сообщило во вторник, что руководители министерства обороны и разведки ежечасно анализируют спутниковые снимки российских войск "от США и других западных агентств", но пока не видят, чтобы Россия "перешла в боевой режим или заняла позицию для атаки".

Если будет отдан какой-либо приказ России о наступлении, добавил источник, Украина считает, что российским силам у границы нужно от одной до двух недель, чтобы быть готовыми.

Источники в правительстве Великобритании подтвердили The Telegraph, что Лондон рассматривает возможность развертывания дополнительных вооруженных сил в Восточной Европе "но понятно, что любой дополнительный взнос Великобритании, скорее всего, будет сосредоточен на северо-восточном фланге альянса, а не на его южном фланге".