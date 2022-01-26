США сейчас изучают возможность дополнительно помочь Украине экономически - Блинкен

КИЕВ. 26 января. УНН. США изучают возможность предоставить Украине дополнительную экономическую помощь для преодоления негативных последствий дестабилизирующих действий России. Об этом заявил Государственный секретарь США Енони Блинкен на пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

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Блинкен подчеркнул, что США стремятся поддержать союзников и партнеров в преодолении негативных последствий дестабилизирующих действий России.

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“Мы знаем, например, что этот кризис влияет на экономику и финансовую систему Украины. И так же, как мы укрепляем безопасность Украины, мы также изучаем возможности поддержки ее экономики, дополнительно к значительной поддержке, которую мы уже оказываем. Наши европейские партнеры и союзники делают то же самое”, — отметил госсекретарь.

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Ранее на этой неделе Еврокомиссия анонсировала новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.