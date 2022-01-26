США сохранят принцип "открытых дверей" в НАТО - Блинкен

КИЕВ. 26 января. УНН. Соединенные Штаты Америки сохранят принцип “открытых дверей” в НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В документе ясно обозначены базовые принципы, которым мы привержены и которые будем отстаивать, большинство из них были озвучены мной на протяжение последних недель, в том числе политики „открытых дверей“ НАТО... Мы уверены, что наши основополагающее принципы, которыми мы руководствуемся, в том числе относительно текториальной целостности и суверенитета Украины и права стран самостоятельно принимать решения относительно вступления в альянсы, мы должны принять взаимные прозрачные меры в отношении ядерного потенциала и военных учений”, — рассказал Блинкен.

Детали

Блинкен отметил, что письменный ответ, подготовленный США, был согласован с европейскими партнерами, НАТО и Украиной.

По его словам, в ответе также был затронут вопрос контроля над вооружением. США готовы заключить дополнительные соглашения на этот счет.

Блинкен добавил, что Вашингтон готов сотрудничать с Кремлем, если РФ прекратит деэскалацию и агрессию в отношении Украины.

Кроме того, он отметил, что США не опубликуют ответ, потому что в дипломатии должно оставаться место для конфиденциальных разговоров.

Что было ранее

США передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Блинкен заявил, что планирует на днях обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.

Дополнение

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена направить России письменный ответ на требования РФ в отношении “гарантий безопасности” уже сегодня.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.