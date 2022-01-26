Длилась более 8 часов: во Франции завершилась встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки"

КИЕВ. 26 января. УНН. Переговоры политических советников лидеров Нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина) завершились в Париже в среду. Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве во Франции, передает УНН.



Детали

Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, длилась 8,5 часов.

По данным СМИ, главы российской и украинской делегаци - заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава ОП Андрей Ермак подведут итоги дискуссий во время отдельных пресс-конференций.

По информации СМИ, совместных заявлений не ожидается.

Контекст

В Елисейском дворце происходила встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Известно что Украину на встрече представляет глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Сообщалось, что российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.