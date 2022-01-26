РФ должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы - Генсек НАТО

КИЕВ. 26 января. УНН. В Североатлантическом Альянсе призвали Россию вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Россия также должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, куда они были развернуты без согласия этих стран”, — сказал Столтенберг.

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Кроме того, он сообщил, что сегодня НАТО передала России письменные предложения по “гарантиям безопасности”.

“Мы сделали это параллельно с США”, — отметил Столтенберг.

Также пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт написал в своем Twitter, что НАТО направило письменные предложения по “гарантиям безопасности” России, параллельно с США и выделяет 3 области, в которых союзники видят возможности для прогресса:

• Отношения НАТО и России

• Европейская безопасность, в том числе Украины

• Снижение рисков, прозрачность, контроль над вооружениями

Что было ранее

США передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.



Блинкен заявил, что планирует на днях обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.

Дополнение

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена направить России письменный ответ на требования РФ в отношении “гарантий безопасности” уже сегодня.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.