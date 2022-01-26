Байден "благословил" ответ США на "гарантии безопасности" России

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент США Джо Байден принимал активное участие в составлении письменного ответа США на предложения РФ по "гарантиям безопасности". Он вносил в документ правки и "благословил" его окончательный вариант. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует корреспондент УНН.

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"Президент Байден принимал очень активное участие в составлении этого документа. Мы неоднократно вместе с ним обсуждали этот документ. Сам редактировал некоторые вещи и благословил окончательный вариант", — рассказал Блинкен.

Дополнение

Блинкен сообщал, что письменный ответ, подготовленный США, был согласован с европейскими партнерами, НАТО и Украиной.

Кроме того, он отметил, что США не опубликуют ответа, потому что в дипломатии должно оставаться место для конфиденциальных разговоров.

Что было раньше

США передали России письменный ответ на "гарантии безопасности".

Блинкен заявил, что планирует в эти дни обсудить с Лавровым ответ США на российские "гарантии безопасности".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в течение последних несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия прислала США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.