Ермак назвал встречу политсоветников реанимацией "нормандского формата"

КИЕВ. 26 января. УНН. Встречу политсоветников "нормандской четверки" глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал "реанимацией" самого "нормандского формата". Такое мнение он высказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Это реанимация "нормандского" формата". Способен ли он привести к миру: за восемь лет войны мы доверяем реальным делам и реальному исходу, не только разговорам. Все стороны для себя сделали выводы, чтобы через две недели могли прийти с какими-то новыми предложениями", - рассказал Ермак.

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Примерно в 21.30 по киевскому времени в Париже завершились переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина), которые длились более 8 часов.

В Елисейском дворце состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Известно, что Украину на встрече представляет глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Сообщали, что российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Следующую встречу политсоветников "нормандской четверки" планируют провести через две недели в Берлине.