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В России назвали условие для встречи лидеров нормандского формата

В России назвали условие для встречи лидеров нормандского формата

Дмитрий Козак

КИЕВ. 26 января. УНН. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что встреча лидеров нормандского формата могут провести при одном условии: после согласования правового статуса Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг Козака.

Цитата

"Саммит лидеров "нормандской четверки" будет возможен после того, как будут согласованы все аспекты правового статуса Донбасса для того, чтобы согласовать условия выборов в регионе", — заявил Козак.

Напомним

Примерно в 21.30 по киевскому времени в Париже завершились переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), которые длились более восьми часов.

Известно, что Украину на встрече представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Следующую встречу политсоветников "нормандской четверки" планируют провести через две недели в Берлине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Нормандская четверка
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