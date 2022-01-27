В Украине увеличили количество студентов, которым будут платить стипендии

КИЕВ. 27 января. УНН. Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок назначения и выплаты стипендий в вузах, увеличив количество их получателей до 40-45%. Решение принято на заседании правительства 26 января, сообщает УНН со ссылкой на МОН.

Детали

Как отметили, ученый или педагогический совет учреждения образования определяет одинаковый для факультетов, учебно-научных институтов (отделений), курсов и специальностей (предметных специальностей, специализациям) лимит студентов, которым будет назначена стипендия по результатам семестрового контроля.

Отныне этот показатель будут устанавливать в диапазоне от 40 до 45% фактического количества студентов дневной формы получения образования, которые обучаются по государственному или региональному заказу (ранее показатель составлял 35-40%).

"Документ нормирует положения порядка назначения и выплаты стипендий, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июля 2004 года №882 "Вопросы стипендиального обеспечения", — говорится в сообщении.

Изменения распространяются на стипендии в учреждениях профессионального, высшего образования и научных учреждениях.

Напомним

В Украине за купленную курсовую планируют лишать стипендии или отчислять из вуза.