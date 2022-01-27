Французский хавбек стал игроком ФК "Рух"

КИЕВ. 27 января. УНН. 26-летний французский футбольный хавбек Фредди Плюман стал первым зимним новичком украинской команды Премьер-лиги "Рух" (Львов). Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-центр клуба.

Что известно

С 26-летним полузащитником "руховцы" заключили соглашение сроком на полтора года. "Желто-черные" цвета француз будет защищать под 11 номером.

Детали

Свой футбольный путь Плюман начал с академии французского "Ланса", а затем начал выступать за взрослую команду. В первом же своем сезоне на профессиональном уровне футболист провел 20 матчей во французской Лиге 2 и 2 поединка в Кубке Франции. В этих встречах Фредди отметился 1 голом.

После столь удачного дебюта во взрослом футболе Плюмана подписал представитель АПЛ - "Фулхэм". Летом 2015-го игрок вернулся во Францию. В течение трех сезонов выступал за команды из второго и третьего дивизионов страны. С июля 2018-го по август 2020-го годов Плюман играл в чемпионате Израиля за "Хапоэль" (Хадера) и "Бейтар" (Иерусалим). Прошлый сезон француз провел во вторых дивизионах Турции и Бельгии - за "Самсунспор" и "Вестерло".

Дополнение

После возобновления чемпионата Украины "Рух" продолжит выступления с 11 места в таблице (18 очков).