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Получил полмиллиона гривен: в Черкасской области мужчина 24 года выдавал себя за воина-афганца

Получил полмиллиона гривен: в Черкасской области мужчина 24 года выдавал себя за воина-афганца

КИЕВ. 27 января. УНН. Будут судить жителя Звенигородки Черкасской области, который с 1997 года выдавал себя за воина-афганца, за что получил более 500 тысяч грн надбавки к пенсии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Детали

По данным следствия, 24 года назад мужчина уговорил двух знакомых военных подтвердить его участие в боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан и то, что получил множественное осколочное ранение. Таким образом он  добился установления УБД и II группы инвалидности.

В связи с "инвалидностью" в июне 1997 года жителю Звенигородки назначили пенсию. В 2004 году все дополнительные выплаты для него сделали пожизненными.

Итак, с 1997 по 2021 год мужчина путем обмана служебных лиц Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области получил бюджетные средства на общую сумму более 500 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах) УК Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Черкассы и Черкасская область, Национальная полиция
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